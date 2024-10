Germersheim – Babys in Bewegung – Baby-Bewegungs-Anhänger macht Station in Kandel und Kuhardt

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Baby-Bewegungs-Anhänger (BBA) ist wieder unterwegs. Vollgepackt mit Spiel- und Bewegungselementen für die Allerkleinsten macht der BBA hier Station:

27. Oktober, 14 bis 17 Uhr, in Kuhardt, Spielfest des TSV Kuhardt in der Rheinberghalle, Am Rheinberg 13,

18. November, 15.30 bis 17 Uhr, in Kandel, offener Treff des Frauen- und Familienzentrums, Haus der Familie in Kandel gemeinsam mit dem Familienbüro, Luitpoldstraße 6. Kontakt: info@ffz-kandel.de

Der Inhalt des Anhängers lädt die Null- bis Dreijährigen und ihre (Groß-)Eltern zum Spielen, Toben und Entdecken ein. Neben Kistenrutsche, Hüpftieren und Krabbeltunnel haben die Profis der „Frühen Hilfen“ im Landkreis Germersheim auch jede Menge Tipps und Tricks für einen entspannten Familienalltag im Gepäck.

Weitere Informationen und Termine erhalten Interessierte unter www.kreis-germersheim.de/fruehehilfen und bei den jeweiligen Häusern der Familie unter www.hausderfamilie-kreisger.de.

Quelle Kreisverwaltung Germersheim