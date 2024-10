Frankenthal – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 16.10.2024, gegen 05.55 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Frankenthal die Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Schmiedgasse bog er nach links in diese ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 28-jährigen Mann aus Frankenthal, welcher die Eisenbahnstraße mit seinem Motorrad in Richtung Heßheimer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der Motorradfahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 14.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.