Speyer – Am 26. Oktober: Das 5. Speyerer Suppenfest am Geschirrplätzel

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 26. Oktober, bittet der Lions Club Speyer Palatina ab 11:30 Uhr zur 5. Auflage seines Suppenfestes am Geschirrplätzel.

Die erfolgreiche Idee: Sich treffen, verschiedene Suppen kosten, ein Glas Wein trinken und eine schöne Zeit in der Speyerer Innenstadt verbringen. Der gute Zweck ist nach wie vor das Ziel.

Der Erlös der diesjährigen Veranstaltung fließt sowohl in den Härtefonds „Mittagessen“, der Kinder finanzschwacher Eltern die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen in den Speyerer Kitas ermöglicht, als auch in den Hilfsfonds des Clubs zur Unterstützung weiterer Projekte in Speyer und Umgebung.

Vierzehn verschiedene Suppen, gekocht und gesponsert von Gastronomen aus Speyer und dem Umland, feine Pfälzer Weine, Seccos und Sekte sowie Softgetränke werden von den Mitgliedern des Lions Club Speyer Palatina verkauft. Das beliebte Suppentasting, bei dem drei verschiedene Suppen probiert werden können, ist auch in diesem Jahr wieder mit im Angebot.

Der Club freut sich auf zahlreiche Gäste ab 11:30 Uhr und dankt ganz herzlich den Gastronomen der Restaurants:

Alter Hammer | Bianco Rosso | Domhof | Möllers Restaurant | Mr. Lian | Porta Nuova | Ratskeller | Straub Catering | Sux Restobar | Walch‘s Gewölbekeller | Weinstube Eulenspiegel | Wirtshaus am Dom | Zum Goldenen Hirsch sowie Sergej Konkin für das Kochen der Lionssuppe.

Zudem bedanken sich die Lions Speyer Palatina herzlich für die Unterstützung von:

Weingut Ellermann-Spiegel | Bäckerei Görtz | Merz Elektrotechnik | Barth Gastro-Catering-Events | SWS | Aviva Beisel | Getränkepyramide Zimmermann | Winzerverein Deidesheim | Umzüge Wiesinger | Stadt Speyer | Weingut Christoph Hammel | Die Cocktailbar – Alexander Grewenig.

Quelle – LC Speyer Palatina / Wiesinger