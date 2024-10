Mannheim – Stadtunterstützt neue Reha-Klinik in Czernowitz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Einrichtung einer neuen Rehabilitationsklinik in der ukrainischen Partnerstadt Czernowitz unterstützt die Stadt Mannheim mit modernen medizinischen Geräten. In der Klinik sollen vor allem Kriegsversehrte behandelt werden.

Aktuell werden Ärzte und Physiotherapeuten der „Poliklinik Nr. 2 Czernowitz” am Universitätsklinikum Mannheim durch den Hersteller in der Bedienung eines roboterunterstützten Trainingsgeräts geschult: Der „Tyromotion Amadeo” hilft Patienten mit fehlender bzw. eingeschränkter Funktion der Finger oder der gesamten Hand dabei, ihre Beweglichkeit wieder zu erlangen. Nach Abschluss der Schulung wird das Gerät nach Czernowitz geliefert. Bereits vor Ort ist ein moderner, Robotik gestützter Gangtrainer. Auf dem Gerät können Menschen, die nicht mehr ihr gesamtes Körpergewicht tragen können, behutsam wieder gehen lernen. Erfahrungen mit dem Gangtrainer wird die Reha-Delegation in den Schmieder Kliniken in Heidelberg sammeln. Außerdem ist ein Austausch mit dem ZAR Reha-Zentrum Mannheim geplant. Im November wird eine weitere Experten-Delegation zum Thema mentale Gesundheit erwartet – hier ist insbesondere ein Austausch mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) vorgesehen.

„Die Ausstattung der Reha-Klinik in unserer Partnerstadt und die Schulung der Mitarbeitenden unterstützt die Stadt Mannheim mit insgesamt rund 340.000 Euro. Damit wollen wir Menschen in der Ukraine helfen, die im Krieg verletzt wurden oder aus anderen Gründen gezieltes Rehabilitationstraining benötigen”, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht bei einem Besuch der aktuellen Schulung am Universitätsklinikum. „Der Gemeinderat hat 2022 eine Million Euro zur Linderung humanitärer Notlagen in unseren Partnerstädten Czernowitz, Chişinău und Bydgoszcz bereitgestellt. Durch zusätzliche private Spenden über den Verein ‚Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.’ und Zuwendungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung konnten wir bis heute Hilfslieferungen im Wert von rund 1,7 Millionen Euro in unsere Partnerstädte schicken”, betonte Specht. Aus der Gesamtsumme sind über 1 Million Euro nach Czernowitz geflossen, ca. 275.000 Euro nach Chişinău (Moldau) und etwa 260.000 Euro nach Bydgoszcz (Polen). Damit ist das bereitgestellte Sonderbudget ausgeschöpft.

Bei den Hilfslieferungen nach Czernowitz standen neben der Ausstattung der neuen Rehabilitationsklinik weitere medizinische Apparate und Materialien, Hygieneprodukte, Grundnahrungsmittel und Geräte zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur im Vordergrund. So erhielt die Partnerstadt unter anderem Stromgeneratoren, Ersatzteile für die Wasserversorgung, einen Radlader, einen Muldenkipper, zwei Kehrrichtfahrzeuge, vier Kleintransporter, zwei Linienbusse der rnv sowie ein Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr aus Mannheim.

Neben dem Finger-Hand-Gerät werden eine Kniemotorschiene zur Rehabilitation im Knie- und Hüftbereich sowie ein Duschstuhl das Reha-Zentrum, das durch die Stadt Czernowitz renoviert wurde, vervollständigen. Das ZAR Mannheim stellt außerdem sieben gut erhaltene Trainingsgeräte wie Ergometer und Crosstrainer zur Verfügung. Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement der Stadt Mannheim wird einen ausrangierten Gaskessel zur Gebäudebeheizung mit auf den Weg schicken. Zusätzlich hat die NIKA Holding GmbH 35 Tablet-PCs für eine Czernowitzer Gesamtschule bereitgestellt, damit in Zukunft ein digitaler Schulaustausch mit einer Mannheimer Schule möglich wird.

Chişinău wurde vor allem mit Material für Hilfspakete für ukrainische Geflüchtete unterstützt, darunter Grundnahrungsmittel, Baby-Nahrung, Hygieneprodukte, Winterkleidung und Decken. Nach Bydgoszcz hat Mannheim vor allem Schulmöbel, Lehrmaterialien und EDV-Ausstattung für Schulen geliefert, die ukrainische Geflüchtete unterrichten.

Quelle Stadt Mannheim