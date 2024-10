Mannheim – Stadtraumservice testet Laubsammelkörbe in Wohnstraßen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Dank der kostenlosen Biotonne kann das Laub aus dem heimischen Garten und von den Gehwegen in „haushaltsübliche Mengen” leicht entsorgt werden. Wer in Straßen mit großen Bäumen wohnt und seinen Gehweg fegt, hat im Herbst deutlich mehr Laub zu entsorgen. In Mannheim liegt die Pflicht, die Gehwege zu reinigen bei den Eigentümern bzw. Mietern. Um die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Entsorgung zu unterstützen, testet der Stadtraumservice Mannheim in diesem Herbst erstmals sogenannte „Laubsammelkörbe”.

Etwa 20 Laubsammelkörbe aus Maschendraht werden ab Mitte Oktober erstmals versuchsweise in der Meerwiesenstraße, der Dürerstraße und Am Oberen Luisenpark aufgestellt. Die Anwohner dieser Straßen können das Laub der Stadtbäume in den Laubsammelkörben entsorgen. Die Körbe sind ausschließlich für das Laub der Stadtbäume vorgesehen, Laub aus dem privaten Garten darf darin nicht entsorgt werden. Äste und Müll dürfen ebenfalls nicht in die Laubsammelkörbe, da sie die Sauggeräte des Laubsammelteams beschädigen können. Geleert werden die Sammelkörbe etwa einmal wöchentlich.

Die Laubsammelkörbe verbleiben so lange an ihren Standorten, bis die Bäume das Laub vollständig abgeworfen haben. Danach werden die Körbe abgezogen und es wird geprüft, ob das neue Angebot im kommenden Jahr beibehalten und gegebenenfalls ausgeweitet werden kann.

Laub aus privaten Gärten kann kostenlos in der Biotonne entsorgt werden, die bis Ende Oktober wöchentlich, ab November 14-tägig geleert wird. Haushaltsübliche Mengen Laub bis 1 m³ können an den städtischen Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden. Mengen, die darüber hinaus gehen, können beim Kompostplatz der ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH Friesenheimer Insel kostenpflichtig abgegeben werden.

Quelle Stadt Mannheim