Mannheim – Mannheimer Musikexpress: Neues Veranstaltungsformat im Eissportzentrum Herzogenried

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Eissportzentrum ist am vergangenen Samstag in die neue Eislaufsaison gestartet und war gleich gut besucht. Neben den beliebten und kommenden Eisdiscos bietet der Fachbereich Sport und Freizeit nun ein neues Veranstaltungsformat im Eissportzentrum an: Der „Mannheimer Musikexpress” feiert an diesem Freitag, 18. Oktober, Premiere und lädt von 20 bis 22 Uhr zum Abend- und Rundlauf mit Musik vom Band ein.

Auf dem Eis Runden drehen, Lieblingsmusik hören und Freunde treffen – das steht im Mittelpunkt des neuen Laufes, der musikalische Schwerpunkte setzt und regelmäßig einmal zur Monatsmitte freitags stattfindet. „Das Eissportzentrum präsentiert das neue Veranstaltungsformat, um eine Lücke zu den beliebten und stark nachgefragten Eisdiscos zu schließen und das Angebot beim Rundlauf zu erweitern”, erläutert Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Am Freitagabend, 18. Oktober, können alle Eislaufbegeisterten nun beim Mannheimer Musikexpress zu „Rock & Pop” und Discolicht im Eissportzentrum Herzogenried über die Eisfläche gleiten. Von 20 bis 22 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) findet der Abend- und Rundlauf statt. Der Eintritt kostet 6 Euro (keine Ermäßigung). Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Die nächsten „Mannheimer Musikexpress”-Termine sind am 22. November mit „Electronic Beats”, am 20. Dezember zur „Christmas Time”, am 17. Januar 2025 mit dem „Schlager Move” und am 21. Februar 2025 zum Abschluss mit dem „Fasnachtslauf”.

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit für alle Eislaufbegeisterten, sich beim öffentlichen Eislauf zu den normalen Öffnungszeiten regelmäßig auf die Kufen zu stellen. Die Eislaufsaison 2024/2025 geht noch bis zum 16. März 2025.

Informationen zum Eislaufangebot und zur Veranstaltung gibt es direkt beim Eissportzentrum Herzogenried telefonisch unter 0621/301095, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder unter www.mannheim.de/eislaufen.

Quelle Stadt Mannheim