Hockenheim – Sperrung Ottostraße

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Ottostraße in Hockenheim zwischen der Rathausstraße und den Parkplätzen in der Ottostraße in Richtung Heidelberger Straße ab Freitag, den 18. Oktober 2024, voll gesperrt. Die Zufahrt zu beiden Parkplätzen bleibt über die Heidelberger Straße weiterhin gewährleistet. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich Ende November.

Ab voraussichtlich dem 18. Oktober 2024 wird die Kreuzung Ottostraße und Rathausstraße wieder für den Verkehr freigegeben, sodass die Rathausstraße wieder frei befahrbar ist. Mit dem Wegfall der der Sperrung tritt die Einbahnstraßenregelung zwischen der Oberen Hauptstraße und der Kirchenstraße wieder in Kraft.

Der Verkehr wird nicht umgeleitet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.