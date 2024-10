Heidelberg – Kurpfalzring: Baustelle startet später – Halbseitige Sperrung zwischen Hans-Bunte-Straße und Im Klingenbühl ab Mittwoch, 16. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund erheblicher Schäden infolge der Verkehrsbelastung wird der Kurpfalzring zwischen der Hans-Bunte-Straße und Im Klingenbühl saniert. Dabei wird die Fahrbahndecke in diesem Abschnitt auf 160 Metern erneuert. Der Start der Bauarbeiten hat sich aufgrund unerwartet umfangreicher Vorarbeiten im Zuge der Bauvorbereitung verschoben. Die Sanierungsarbeiten beginnen nun am Mittwoch, 16. Oktober 2024, und werden bis Weihnachten 2024 abgeschlossen sein.

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Bauarbeiten unter einer halbseitigen Sperrung der zu sanierenden Fahrbahn durchgeführt. Der Verkehr in Richtung Eppelheimer Straße wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Verkehr in Richtung Wieblingen wird großräumig über die Eppelheimer Straße und die Henkel-Teroson-Straße umgeleitet. Der Busverkehr zwischen Wieblingen und Pfaffengrund wird nicht beeinträchtigt.