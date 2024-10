Heidelberg – Ein Abend voller ABBA-Magie im Schloss! Deutsch-schwedische Gesellschaft feiert am 9. November 50 Jahre Waterloo

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Heidelberger Schloss Restaurants & Events ) – Jede Menge nostalgische Gefühle und magische musikalische Momente wollen die DeutschSchwedische Gesellschaft e. V. zusammen mit der Heidelberger Schloss Gastronomie mit der Gala „ABBA – 50 Jahre Waterloo“ entfachen. Denn am 9. November jährt sich der triumphale Sieg der schwedischen Band ABBA beim Eurovision Song Contest bereits zum 50. Mal. „Das wollen wir mit Live-Musik, Glamour und Gänsehaut in der schönsten Location gebührend feiern. Für uns als Gesellschaft ist das ein wunderbarer Anlass, den deutsch-schwedischen Kulturaustausch in Heidelberg auf unterhaltsame Weise zu fördern“, sagt Margret Dotter, 1. Vorsitzende des Traditionsvereins, den es bereits seit 1972 in Heidelberg gibt und für den Königin Silvia von Schweden 1997 die Schirmherrschaft übernommen hat. „Da Martin Scharff ein ebenso großer Freund von guter Musik ist und mit ihm als Veranstalter eine perfekte Show garantiert ist, freuen wir uns sehr über die Kooperation.“ Der Verein hat rund 300 Mitglieder und pflegt gute Kontakte zum schwedischen Königshaus. Auch Martin Scharff durfte Königin Silvia bereits mehrfach bekochen – zuletzt 2019 anlässlich der Eröffnung des Heidelberger „Childhood-Hauses“, das die Childhood Foundation der Königin ins Leben gerufen hat. Nun liefert das Jubiläum des Erfolgshits Waterloo Gelegenheit, das schwedische Lebensgefühl musikalisch und kulinarisch zu feiern. Dazu bringt die europaweit gefeierte Tribute Band „The Dancing Queens“ in neuer Besetzung die größten Hits auf die Showbühne im Königsaal. Die sechs professionellen Musikerinnen und Musiker aus dem Raum Baden und Zürich haben sich seit Jahren der Musik von ABBA verschrieben. Sängerin Marie-Louise Schneider aus Tübingen, die als Anni Frid auftritt, ist gleichfalls Mitglied der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft. Mit passenden Choreografien, stilechten Kostümen und mit viel Energie erweckt die Band die unvergessenen Songs zum Leben. „Ob im Disco-Outfit oder leger – wir hoffen, dass ganz viele mit uns die deutsch-schwedische Freundschaft erleben werden“, freut sich Margret Dotter. Unterstrichen wird die goldene Ära der schwedischen Pop-Band durch ein ebenfalls schwedisch-angehauchtes 4-Gang-Menü aus der Schlossküche von Martin Scharff: „Natürlich mit schwedischem Lachs, aber im Zwischengang auch mit einer feinen Flusskrebssuppe, gefolgt von einer Barbarie-Entenbrust an Wirsing und Holunderessigsauce und mit einer Blaubeertarte als Abschluss“, verrät Scharff. Im Preis inklusive ist das Konzert, das Menü sowie begleitende Spitzenweine und alle weiteren Getränke. „Beginn ist 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Buchbar

Über die Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e. V. (DSG):

Seit 1972 engagiert sich der Verein für den deutsch-schwedischen Kulturaustausch mit gemeinsamen Festen, wie Midsommar oder Lucia sowie Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Ausflügen, schwedischen Gottesdiensten und thematischen Stammtischen. Als Trägerverein für schwedische

Schulen in Heidelberg und Karlsruhe unterstützt die DSG schwedische Familien mit muttersprachlichem Zusatzunterricht für ihre Kinder. Dieses Engagement wird vom schwedischen Staat finanziell gefördert. Im Jahr 1997 übernahm Königin Silvia von Schweden die Schirmherrschaft

für die DSG. Geboren wurde Königin Silvia als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg. In Anwesenheit ihrer Majestät wurde im Mai 2023 das 50-jährige Bestehen der Gesellschaft mit einem großen Festakt gefeiert. Zu Ehren ihrer Schirmherrin initiierte die DSG auch die Taufe eines Schiffes der Weißen Flotte in Heidelberg auf den Namen „Königin Silvia“. Die DSG Heidelberg hat über 300 Mitglieder, darunter nicht nur gebürtige Schweden, sondern auch Menschen, die das Land und die Leute lieben gelernt haben.

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit nunmehr 12 Jahren mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes VeranstaltungsTeam sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich 2019 selbst von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff‘s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche auf weiterhin

hohem Niveau. Bundesweit einen Namen gemacht hat er sich auch durch sein umfangreiches Veranstaltungsprogramm im Heidelberger Schloss. Dabei verbindet er Musik, Unterhaltung und Kulinarik auf höchstem Niveau