Heidelberg – 42. Stückemarkt – 25. April – 4. Mai 2025 – Aufruf zur Einreichung neuer Stücke für den Autor*innenwettbewerb – Gastland des Stückemarkts 2025 ist China

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Necker(red/ak) – Der Heidelberger Stückemarkt präsentiert an 10 Tagen im Frühling die Avantgarde des Theaters: Neue Stücke werden gelesen und herausragende Uraufführungen aus dem deutschsprachigen Raum zu Gastspielen eingeladen.

Jetzt lädt das Theater und Orchester Heidelberg alle Vorschlagsberechtigten ein, Stücke für den Autor*innenwettbewerb des 42. Heidelberger Stückemarkts einzureichen. Das Gastland der nächsten Festivalausgabe ist China. Um die Verbindung zwischen neuer Dramatik und Figurentheater zu stärken, kooperiert das Theater und Orchester Heidelberg 2025 mit dem Deutschen Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst (dfp) sowie dem Musiktheater im Revier Gelsenkirchen und vergibt im Autor*innenwettbewerb 2025 den FIDENA Stückepreis. Eröffnet wird der Stückemarkt 2025 mit der Uraufführung des Textes »2×241 Titel doppelt so gut wie Martin Kippenberger« des Kollektivs Frankfurter Hauptschule.

Im Gastlandprogramm 2025 darf sich das Stückemarktpublikum auf Gastspiele, Lesungen und Diskussionsformate aus und über China freuen. Intendant Holger Schultze sagt zur Wahl des Gastlands 2025: »Bei chinesischen Theaterfestivals konnten wir uns ein Bild von der ungeheuer vielfältigen Theaterszene Chinas machen. Einige herausragende Beispiele werden wir beim Stückemarkt 2025 präsentieren. Manche Texte werden extra für den Stückemarkt ins Deutsche übersetzt, darunter auch solche, die in China nicht produziert werden können. Ich freue mich auf den lebendigen Austausch mit chinesischen Theatermacher*innen in Heidelberg.«

Uraufführung der Frankfurter Hauptschule feiert die Eröffnungspremiere

Nachdem »2×241 Titel doppelt so gut wie Martin Kippenberger«, gemeinsam mit »DRUCK!« von Arad Dabiri, den Autor*innenpreis 2024 gewann, fällt nun die Festivaleröffnung 2025 an den preisgekrönten Text des Kollektivs Frankfurter Hauptschule. Premiere und Uraufführung feiert das Stück am 25. April 2025, um 20:00 Uhr im Zwinger 1. Die Inszenierung übernimmt Regisseur FX Mayr.

Startschuss für den Autor*innenwettbewerb 2025

Der Fokus des Heidelberger Stückemarkts liegt auf der Förderung noch nicht etablierter Autor*innen. Sein Herzstück ist der Autor*innenwettbewerb, bei dem ausgewählte neue Stücke in Lesungen vorgestellt werden und anschließend die Chance haben, mit einem von vier Preisen ausgezeichnet zu werden. Ab sofort können neue Texte für den Autor*innenwettbewerb 2025 eingereicht werden.

Zur Einreichung aufgefordert sind:

• Theaterverlage aus dem deutschsprachigen Raum

• Ehemalige nominierte Autor*innen der deutschsprachigen Autor*innenwettbewerbe

• Dozent*innen der Studiengänge »Szenisches Schreiben« der Universität der Künste Berlin, des Deutschen Literaturinstituts der Universität Leipzig, des Schweizerischen Literaturinstituts der Hochschule der Künste Bern, der Universität Hildesheim, des Instituts für Sprachkunst Wien sowie der UniT Graz

• Dramaturg*innen aus dem Bereich Schauspiel

• Ehemalige Stipendiat*innen des Heidelberger Stückemarkts

Persönliche Einreichungen sind nicht zugelassen.

Die Uraufführung der eingereichten Stücke darf schon vergeben, das Stück jedoch zum Zeitpunkt des Festivals noch nicht uraufgeführt sein. Das Theater und Orchester Heidelberg verpflichtet sich, eines der nominierten Stücke in der darauffolgenden Spielzeit aufzuführen (Uraufführung oder Zweitaufführung). Im Gegenzug verpflichten sich die nominierten Autor*innen bzw. die Verlage, dem Theater und Orchester Heidelberg das Recht einzuräumen, den Heidelberger Stückemarkt 2026 mit dem gewählten Stück zu eröffnen.

Alle eingereichten Stücke müssen entweder im Original in deutscher Sprache verfasst sein oder in Originalsprache mit deutscher Übersetzung vorliegen. Die Autor*innen müssen ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, Österreich, Luxemburg oder der Schweiz haben. Einreichungen von Stücken aus dem Bereich Kinder- und Jugendtheater werden ausdrücklich begrüßt.

Preise und Dotierungen

Folgende Preise werden im Autor*innenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts vergeben:

• Autor*innenpreis, gestiftet durch die Manfred Lautenschläger-Stiftung: 10.000 €

• SWR Hörspielpreis, verbunden mit einer Hörspielproduktion beim SWR: 5.000 €

• 2025 wird in Kooperation mit dem Deutschen Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst der FIDENA Stückepreis vergeben: 5.000 € und eine Ur- oder Zweitaufführung des prämierten Textes in der Puppenspielsparte des Musiktheater im Revier in der Spielzeit 2025/26

• Publikumspreis, gestiftet durch den Freundeskreis des Theaters und Orchesters Heidelbergs: 2.500 €

Die Festivalleitung erachtet es für sehr wichtig, dass die nominierten Autor*innen während des Festivals anwesend sind, um ihnen Austausch und Vernetzung zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden die Kosten für Reise, Unterkunft und, nach Verfügbarkeit, die Eintritte zu den Veranstaltungen übernommen. Zur Preisverleihung am 4. Mai 2025 müssen die Autor*innen anwesend sein.

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2024 (Datum der E-Mail). Manuskripte bitte digital an: stueckemarkt@theater.heidelberg.de

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de