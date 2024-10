Frankenthal – Stadt Frankenthal verlängert Stellenausschreibung für duale Studiengänge

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal verlängert die Bewerbungsfrist für die dualen Studiengänge „Allgemeine Verwaltung” und „Verwaltungsbetriebswirtschaft” bis zum 31. Dezember.

Oberbürgermeister Dr. Meyer erklärt: „Die Verlängerung der Bewerbungsfrist ermöglicht es uns, noch mehr Talente zu gewinnen, die unser Team bereichern können. Wir freuen uns darauf, die Bewerbungen zu prüfen und die nächste Generation von Fachkräften in unserer Stadtverwaltung willkommen zu heißen.“

Die dualen Studiengänge bieten eine attraktive Gelegenheit, in einem innovativen Umfeld der Stadtverwaltung zu arbeiten und an wichtigen Projekten für die Gemeinschaft mitzuwirken. Gesucht werden engagierte und talentierte Personen, die die Werte der Stadt, wie Bürgernähe, Transparenz und Teamarbeit, teilen. Interessierte Kandidaten erhalten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten beim Team der Stadt Frankenthal weiterzuentwickeln.



Interessierte Bewerber können sich über die Website www.frankenthal.de/Ausbildung bewerben. Wir ermutigen alle, die an dieser spannenden Möglichkeit interessiert sind, ihre Bewerbungen über das Online-Portal einzureichen.

Bewerbungen können bis zum 31. Dezember 2024 über das Online-Portal unter www.frankenthal.de/Ausbildung eingereicht werden. Die Stadt ermutigt alle Interessierten, diese spannende Möglichkeit zu nutzen und ihre Bewerbung online einzureichen.

Bewerber und Interessierte können Fragen an den Ansprechpartner richten:

Jan-Luca Dittrich

06233/89-864

Ausbildung@frankenthal.de

Alle aktuellen Stellenausschreibungen sind auf der Seite

www.frankenthal.de/karriere zu finden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail