Mannheim – VfR Mannheim – Calcio Leinfelden-Echterdingen Samstag 15.30 Uhr

Der VfR Mannheim ist am Samstag (15.30 Uhr) gegen Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen gefordert

(mk) Seit dem vergangenen Samstagnachmittag ist die VfR-Welt wieder in Ordnung. Dank einer starken Leistung sowie dem damit verbundenen souveränen 5:1 (2:1)-Erfolg in Zuzenhausen feierte der VfR seinen sechsten Saisonsieg und robbte sich tabellarisch auf den vierten Rang vor. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) empfangen die Blau-Weiß-Roten im heimischen Rhein-Neckar-Stadion den Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen und möchten sicherlich den zweiten Sieg in Folge feiern. Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs gibt es genügend Anlass, dem anstehenden Ligaspiel optimistisch entgegenzublicken. Das Zwischenfazit kann sich sehen lassen. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um die positive Entwicklung des VfR festzuhalten. Zur Erinnerung: Vor gerade einmal einem Jahr steckten die Rasenspieler tief im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg. Heute zählen die Blau-Weiß-Roten trotz eines hammerharten Auftaktprogramms zu den Top-Teams dieser Spielklasse.

Der kommende Gegner, Calcio Leinfelden-Echterdingen, setzte am vergangenen Wochenende ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Nach zuvor vier aufeinanderfolgenden Niederlagen bezwang der Aufsteiger den FV Ravensburg in einer fast schon als Schlüsselspiel zu charakterisierenden Partie mit 4:1 (2:1). Dank dieses wichtigen Erfolges sprangen die Schwaben drei Tabellenplätze nach oben und belegen gegenwärtig den 13. Rang. Wie bei Aufsteigern nicht ungewöhnlich, möchte man in der 40.000 Einwohner zählenden Stadt in dieser Saison den Klassenerhalt sichern. Auf den schwarzen September soll nun ein goldener Oktober folgen, der mit dem deutlichen Sieg gegen Ravensburg bereits eingeleitet wurde. In dieser Partie trumpfte Mittelfeldspieler Yilmaz Daler mit einem Hattrick besonders auf.

Abgesehen von dem torlosen Remis zum Rundenauftakt gegen Backnang hat der VfR seine bisherigen Partien gegen Mannschaften, die sich gegenwärtig in der unteren Tabellenhälfte befinden, allesamt gewonnen. Dementsprechend möchten die Rasenspieler auch gegen Calcio eine fokussierte Leistung zeigen und drei Punkte einfahren. Dass dieses Unterfangen nur mit einem couragierten Auftritt realisiert werden kann, steht außer Frage. In der Oberliga Baden-Württemberg ist das spielerische Niveau sehr hoch, wie der VfR trotz der bisherigen guten Ergebnisse wöchentlich feststellen darf.

