Mannheim – Neue Städtepartnerschaft: Beyoğlu und Mannheim

Die Stadt Mannheim und der Istanbuler Stadtbezirk Beyoğlu haben am Freitag ihre langjährige Freundschaft zu einer vollumfänglichen Städtepartnerschaft erhoben. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Mannheimer Gemeinderat die Aufwertung der Beziehungen zu einer Städtepartnerschaft beschlossen, nun folgte die zeremonielle Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags durch Oberbürgermeister Christian Specht und den stellvertretenden Bürgermeister von Beyoğlu, Halis Yeşilbaş. Die Feierlichkeiten mit circa 50 geladenen Gästen fanden in der Neuen Parkmitte des Luisenparks statt.



Nach der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags wurde im Garten der Partnerstädte ein in Zusammenarbeit mit Beyoğlu gestaltetes Gartenareal eingeweiht und die Installation „Eine Welt” des Fördervereins Städtepartnerschaften mit einer Plakette zur neuen Partnerstadt erweitert. Damit ist der Gartenbereich im Luisenpark, der zur Bundesgartenschau 2023 gemeinsam mit den bisherigen 12 Partnerstädten Mannheims konzipiert wurde, um eine Attraktion reicher.

„Beyoğlu ist unsere Partnerstadt in der Türkei – dem Land, aus dem die größte Gruppe von Mannheimerinnen und Mannheimern mit Migrationshintergrund stammt”, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht bei der Unterzeichnungszeremonie. „In den vergangenen 16 Jahren haben Beyoğlu und Mannheim gemeinsame Vorhaben in den Bereichen Kultur, Umwelt, städtische Services und Katastrophenhilfe umgesetzt und dabei ihre freundschaftlichen Beziehungen immer weiter vertieft. Dazu haben auch die zahlreichen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung mit familiärem Bezug zur Türkei viel beigetragen. Die offizielle Städtepartnerschaft ist die logische Fortsetzung dieser langjährigen Städtefreundschaft und eröffnet uns neue Möglichkeiten des Austauschs und der Zusammenarbeit, auf die wir uns sehr freuen.”

Halis Yeşilbaş, stellvertretender Bürgermeister von Beyoğlu, der das Städtepartnerschaftsabkommen mit Mannheim im Namen des Bürgermeisters von Beyoğlu, İnan Güney, unterzeichnete, begann seine Rede mit der Feststellung, dass sie sich zu einer bedeutungsvollen Zeremonie versammelt hätten, bei der die langjährige Freundschaft zwischen Beyoğlu und Mannheim weiter gestärkt werde. „Das 2011 unterzeichnete Freundschaftsabkommen hat den Weg für wichtige Kooperationen in vielen Bereichen wie Kultur, Kunst, Bildung und Tourismus geebnet”, sagte Yeşilbaş. „Wir freuen uns sehr, dass diese starke, seit über 13 Jahren bestehende Städtefreundschaft nun durch ein Städtepartnerschaftsabkommen gekrönt wird.” Der stellvertretende Bürgermeister fügte hinzu, dass er sehr stolz darauf sei, dass der Beyoğlu-Garten und der Galataturm, das Wahrzeichen von Beyoğlu, nun symbolisch im Mannheimer Luisenpark platziert würden. „Dieser Park wird das Symbol der Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden, des gemeinsamen kulturellen Erbes und der Hoffnungen für die Zukunft sein”, so Yeşilbaş.

Die freundschaftlichen Beziehungen mit dem Istanbuler Stadtbezirk reichen zurück bis ins Jahr 2008 und haben sich zunächst aus einem Kulturaustausch entwickelt. 2011 wurde eine offizielle Städtefreundschaft begründet, die sich über die Jahre weiterentwickelt hat. Seit Anfang dieses Jahres findet ein intensiver Austausch zwischen Fachexperten des Mannheimer Eigenbetriebs Stadtraumservice und deren Kolleginnen und Kollegen aus Beyoğlu in den Bereichen Straßenbau, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung statt. Gefördert wird das Projekt durch „ENGAGEMENT GLOBAL – Service für Entwicklungsinitiativen” mit Mitteln der Stiftung Mercator. Die türkische Delegation, die auch der Zeremonie am Freitag beiwohnte, erhielt in Mannheim eine Woche lang Einblick in Arbeitstechniken und Konzepte, von Zero Waste bis hin zu Regenwasserversickerung.

Über Beyoğlu

Der Stadtbezirk Beyoğlu liegt direkt am Bosporus auf der europäischen Seite Istanbuls. Das große historische Erbe und die lebendige Kunst- und Kulturszene macht Beyoğlu zu einem pulsierenden Touristenmagnet. Den Stadtteil mit circa 220.000 Einwohnern verbindet eine lange Freundschaft mit Mannheim. Seit Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags 2011 wurden zahlreiche Projekte miteinander verwirklicht, von gemeinsamen Kunstausstellungen bis hin zu Schüleraustauschen.

