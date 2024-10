Mannheim: 88-jährige Frau wird Opfer zweier Trickdiebinnen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem sogenannten “Zetteltrick” erbeuteten zwei trickreiche Diebinnen am Mittwochnachmittag bei einer 88-jährigen Frau im Stadtteil Rheinau wertvollen Goldschmuck.

Die beiden bislang unbekannten Frauen verschafften sich gegen 15:45 Uhr unter dem Vorwand, einen Zettel zu benötigen, um der Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen, Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Während die Dame von der einen Frau abgelenkt wurde, durchsuchte die zweite Unbekannte die Wohnung der 88-Jährigen und ließ Goldschmuck im Wert von rund 10.000 Euro mitgehen.

Erst nachdem die beiden Frauen die Wohnung verlassen hatten, wurde die Geschädigte misstrauisch und verständigte die Polizei.

Eine Beschreibung der beiden Diebinnen konnte nicht erlangt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den zwei unbekannten Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei auf Folgendes hin:

– Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

– Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer

Türsprechanlage Gebrauch.

– Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort – legen Sie immer

Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

– Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu,

wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie

die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.

– Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden

an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas

Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen?

Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine

Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine

(abgelegene) Privatwohnung?

– Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das

Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte

(Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie

dabei die Tür geschlossen.

– Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch

energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

– Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und

Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden

Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und

übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Diebstahlsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim