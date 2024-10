Ludwigshafen / Mainz – Bezirksvereinigung verurteilt die Austritte von Bernhard Alscher und Herbert Drumm aus der Landtagsfraktion aufs Schärfste

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Vorstand der FREIEN WÄHLER Rheinhessen-Pfalz, mit dem Vorsitzenden Patrick Kunz und den beiden Stellvertretern Hans Arndt und Gerhard Wenderoth, beide Gründungsmitglieder der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, ist sich einig.

„Beide Abgeordnete müssen, wenn Sie auch nur ein Fünkchen Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Wählerinnen und Wählern sowie den Mitgliedern haben, ihr Mandat zurückgeben.“ so Gerhard Wenderoth.

Die FREIEN WÄHLER sind landesweit die Partei der bürgerlichen Mitte: ideologiefrei, sachorientiert, bürgerlich. Flügel- oder Grabenkämpfe finden zwischen den Mitgliedern der FREIEN WÄHLER in Rheinland-Pfalz aus unserer Sicht nicht statt. Daher ist es umso trauriger, dass eine Handvoll verantwortungsloser Egoisten momentan das Bild nach außen bestimmt.

Dass die Mitglieder und die Partei sachorientiert und ideologiefrei diskutieren kann, hat sich an den Abstimmungen am vergangenen Landesparteitag in Kordel gezeigt, an dem auch Delegierte der Bezirksvereinigung des Wahlbezirk 3 teilgenommen haben. Die überwiegende Mehrheit der Abstimmungen endete mit eindeutigen Entscheidungen der Delegierten. Die Diskussionen über die Sachthemen wurden mit sachlichen Argumenten geführt. Da jedes Mitglied einen Antrag stellen konnte, bildete der einzelne Antrag natürlich nicht die Meinung der Partei ab, sondern nur die mehrheitlich angenommen Anträge.

Der stellvertretende Vorsitzende der Bezirksvereinigung Gerhard Wenderoth macht deutlich, dass er von hauptamtlichen Politikern, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, erwarte, dass sie persönliche Befindlichkeiten und Eitelkeiten zurückstellen und sich Zusammenreißen. Dass die Fraktion über einen persönlichen Streit auseinanderbricht, schade nicht nur den Betroffenen und Mitarbeitern der Fraktion, sondern auch massiv dem Ansehen der FREIEN WÄHLER. Die verbleibenden Abgeordneten sind ohne die Fraktion kaum mehr in der Lage, die Interessen der Wählerinnen und Wähler verantwortungsvoll zu vertreten. So wird auch das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie beschädigt und die Wählerinnen und Wähler fühlen sich mit Recht hinters Licht geführt.

Die FREIEN WÄHLER haben viele verantwortliche Menschen, die ihre Ämter geräuschlos zum Wohle der Bürger ausfüllen. Egoisten, Exzentriker und Narzissten haben keinen Platz bei den FREIEN WÄHLEN, denn wir sind die bürgerliche Mitte.