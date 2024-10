Ludwigshafen – Tödlicher Verkehrsunfall in Oggersheim

Ludwigshafen – Oggersheim – Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am heutigen frühen Morgen, gegen 00:15 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades den Zubringer von der Sternstraße zur Prälat-Caire-Straße. Im Einmündungsbereich missachtete der 68-Jährige die Vorfahrt eines in Richtung Mannheimer Straße fahrenden 22-jährigen PKW-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 68-Jährige wurde hierbei tödlich verletzt, der 22-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Beide Fahrzeuge, sowie der Führerschein des PKW-Fahrers wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Prälat-Caire-Straße für ca. 5 Stunden gesperrt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

