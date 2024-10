Ludwigshafen – Othello Tango

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Erfolg seines von Romeo und Julia inspirierten Tangostückes erkundet Luciano Padovani mit seiner Compagnia NaturalisLabor nun erneut einen Shakespeare-Klassiker. Im

Mittelpunkt der Handlung von Othello Tango, das am Dienstag, 22.10.2024 um 19.30 Uhr auf

den Pfalzbau Bühnen gezeigt wird und in Koproduktion mit Festival Estate Teatrale Veronese

entstand, stehen Sinnlichkeit und Leidenschaft, die am Ende zur totalen Katastrophe führen.

Eingefädelt wird die dramatische Intrige von Jago, der durch seine skrupellosen

Täuschungsmanöver zum eigentlichen Protagonisten des Tanzdramas wird, und Othellos

Eifersucht für seine Zwecke benutzt. So erscheint Othello ebenso als Opfer wie die

bemitleidenswerte Desdemona. Doch während Desdemona die Unschuld, die Liebe und die

Ahnungslosigkeit verkörpert, erliegt Othello der dunklen Seite seiner Gefühle.

Die Musik zur Choreographie reicht von Astor Piazzolla und Pablo Garcia über Vivaldi bis zu

Jóhann Jóhannsson, Machinefabriek und dem beschwörenden Stück aus Matthieu Saglios

„Les Cathédrales“, in dem das Cello in Einsamkeit über Bach‘sche Bezüge triumphiert. Die

Tänzerinnen und Tänzer agieren in farbenfrohen Kostümen, in denen Rot dominiert

(Kostüme: Chiara Defant). Vor einem wirkungsvollen Hintergrund, der in unterschiedlichen

Farben stimmungsvoll beleuchtet wird (Bühne: Mauro Zocchetta, Gloria Gandini,

Lichtdesign: Thomas Heuger), entfaltet sich das Eifersuchtsdrama in packenden,

temperamentvollen, aber auch lyrischen Tanzsequenzen. Überwältigend ist die Sequenz, in

der Othellos Eifersucht ihren explosiven Höhepunkt erreicht: gewaltsame Bewegungen,

tödliche Gesten kulminieren in einem Kampf zwischen Greifen, Fallen und Zerren, in dem

sich das ganze Ausmaß der Leidenschaft und der wahnsinnigen Blindheit des Liebenden

niederschlägt.

Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Fotos zum Stück können Sie sich im Pressebereich der Website unseres Theaters

herunterladen: http://www.theater-im-pfalzbau.de/service/presse

Foto Quelle – Tango Riccardo Panozzo / Theater im Pfalzbau

Quelle: Pfalzbau Ludwigshafen