Germersheim – Landesehrennadel an Gerhard Fried verliehen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Gerhard Fried aus Berg hat am 11. Oktober 2024 für sein enormes und langjähriges ehrenamtliches Engagement die Landesehrennadel erhalten. Der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler überreichte ihm in Vertretung für Landrat Dr. Fritz Brechtel die Auszeichnung im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach.

Durch seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz in vielen Bereichen hat sich der Geehrte um die Gemeinschaft, insbesondere in Berg, verdient gemacht. In Berg war er 35 Jahre lang Ratsmitglied im Gemeinderat, 20 Jahre 1. Beigeordneter der Ortsgemeinde und 23 Jahre lang Vorsitzender des CDU Ortsverbandes. Darüber hinaus war er in Berg bis vor zwei Jahren 27 Jahre lang 1. Beisitzer der Jagdvorstandschaft, von 2003 bis 2011 Mitglied im Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde und von 2004 bis 2007 stellvertretender Kulturreferent.

Auch für die Verbandsgemeinde war Gerhard Fried ehrenamtlich sehr aktiv. So war er seit 2014 zehn Jahre Mitglied im Werks- und Bauausschuss der Verbandsgemeinde Hagenbach und bis 2019 fünf Jahre Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Hagenbach.

Der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler dankte Gerhard Fried herzlich für dessen jahrzehntelangen, unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz im kommunalpolitischen Bereich und für die Gemeinschaft und wünschte ihm alles Gute. Den Glückwünschen und dem Dank schloss sich auch Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch an.

KV Germersheim