Frankenthal – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Im Zeitraum vom 10.10.2024, 17:30 Uhr bis 11.10.2024, 08:30 Uhr kam es in der Schenkenböhlstraße in Bad Dürkheim zu einem Einbruch in eine dortige Arztpraxis. Bislang unbekannte Täter brachen nach ersten Ermittlungen das Terrassenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Arztpraxis. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 ... Mehr lesen »