Worms – Fahrraddieb entwendet auch Überwachungskamera

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem ein bislang Unbekannter am Donnerstagmorgen aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Würdtweinstraße ein Pedelec entwendete, nahm er, vermutlich um seine Tat zu vertuschen, auch die dort angebrachte Überwachungskamera mit. Womit der Täter scheinbar nicht rechnete, dass die Kamera dennoch aufzeichnete und die Daten übertragen wurden. Das Diebesgut, ein Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro, konnte noch am gleichen Tag mittels Tracker im Stadtgebiet Worms geortet, aufgefunden und an seinen rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. An dem Pedelec wurde durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Worms eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen hinsichtlich des Tatverdächtigen laufen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

