Westheim – Valentino Catalano fährt beim USA-Debüt gleich als Dritter auf das Podium

Westheim. Nach dem Titelgewinn vom ADAC Prototype Cup Germany 2024 erhielten Valentino Catalano aus Westheim in der Pfalz (Landkreis Germersheim) und sein Teamkollege Markus Pommer (Untereisesheim) von ihrem Gebhardt-Team aus Sinsheim eine Einladung zu zwei Rennen nach Amerika zur IMSA VP Racing SportsCar Challenge. Auf der 2,54 Meilen langen Rennstrecke vom Michelin Raceway Road Atlanta in Braselton/Georgia hatten Pommer und Catalano bei ihrem USA-Debüt einen hervorragenden Einstand und fuhren beide beim ersten Rennen am gestrigen Donnerstag auf das Podium. Nach dem ersten Rennen über 45 Minuten hatte Markus Pommer in seinem Duqueine-Rennwagen als Zweiter im Ziel nach 32 Runden einen Rückstand von 4,936 Sekunden auf den Sieger Steven Aghakhani (Ligier). Nur 0,339 Sekunden hinter Pommer wurde Valentino Catalano (Duqueine) Dritter und stand ebenfalls auf dem Podest. Catalano hatte 5,275 Sekunden Abstand auf den Sieger; es war ein spannendes Rennen, die ersten fünf Fahrer lagen im Ziel innerhalb von 9,608 Sekunden.

Auch für das Gebhardt-Team war dies ein sehr großer Erfolg, sehr stolz auf die Saison ist auch Teamchef Fritz Gebhardt: „Beide sind tolle Rennfahrer. Valentino Catalano, der Jüngere der beiden, hat sich über die Saison richtig gut entwickelt, hat aber noch Potenzial für mehr. Markus Pommer, der deutlich mehr Erfahrung mitbringt als Valentino, ist sowieso ein Garant für Erfolg, was er in diesem Jahr noch einmal eindrucksvoll bestätigt hat.“ Das Gebhardt-Team ging vor 33 Jahren das letzte Mal in Amerika an den Start.

Auch Valentino Catalano freute sich: „Ich war noch nie in Amerika und es wird ein tolles Erlebnis für mich werden und ist eine sehr schöne Titelprämie für uns von unserem Gebhardt-Team. Ich habe dieses Jahr mein Fachabitur gemacht und absolviere jetzt ein einjähriges Praktikum bei meinem Opa im Unternehmen. Danach möchte ich Fahrzeug- oder Flugzeugtechnik studieren.“

Für Markus Pommer war es eine erfolgreiche Titelverteidigung in der LMP3-Rennserie und für den erst 18-jährigen Valentino Catalano der erste und bisher erfolgreichste Titel in seiner jungen Motorsportkarriere. Nach dem Titelgewinn jubelte Catalano, der seit dieser Saison auch als Förderpilot von der ADAC Stiftung Sport unterstützt wird.

Text Michael Sonnick







Foto 1: Valentino Catalano (links) gewann mit seinem Teamkollegen Markus Pommer den ADAC Prototype Cup Germany 2024 (Foto Thorsten Horn)

Foto 2: Valentino Catalano in seinem Duqueine-Rennwagen wurde Dritter beim USA-Debüt (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Valentino Catalano (von links) mit Teamchef Fritz Gebhardt und Markus Pommer vom Gebhardt-Team aus Sinsheim (Foto Michael Sonnick)