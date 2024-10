Weinheim – Polizeieinsatz in einer Schule in der Friedrichstraße- Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es keine Gefährdung für die Bevölkerung, hieß es von der Polizei

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zwei unbekannte männliche Täter betraten am Donnerstagabend (10.10.2024, kurz vor 21 Uhr) kurz vor Ladenschluss einen Supermarkt Am Schwarzweiher und gaben vor, eine Tafel Schokolade kaufen zu wollen. Nachdem die Kassiererin die Kasse öffnete, sprühte einer der Täter unvermittelt Reizgas in das Gesicht der Kassiererin. Unmittelbar danach griffen ... Mehr lesen »