Weinheim – NACHTRAG -Polizeieinsatz in Schule

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet kam es eute zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in der Friedrichstraße. Gegen 16.33 Uhr wurde über einen Sicherheistdienst ein Alarm in einer Schule in Weinheim in der Friedrichstraße gemeldet. Obwohl sich relativ schnell die Hinweise auf einen Fehlalarm verdichteten, wurde die Schule mit starken Kräften kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle ergaben sich erste Hinweise auf eine männliche Person die offenbar missbräuchlich den Alarm ausgelöst haben soll. Aufgrund der Beschreibung und weiterer Zeugen, konnte diese Person im Umfeld der Schule festgestellt werden. Ob sie tatsächlich für die Alarmauslösung verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kontrolle der Schule wurde gegen 18.00 Uhr beendet. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Gefahr für Personen. Die Ermittlungen wurden vom zuständigen Polizeirevier in Weinheim zu der Sache aufgenommen.

