Speyer – Sanierungsmaßnahmen am Rathaus

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung informiert: Der Landauer Wochenmarkt findet am Dienstag, 15. Oktober, sowie am Samstag, 19. Oktober, nicht auf dem Rathausplatz, sondern auf dem Alten Meßplatz statt. Der kleine Wochenmarkt „Rund um den Luitpold“ am Donnerstag, 17. Oktober, entfällt. Grund hierfür ist das Fest des Federweißen, das von Donnerstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 20. ... Mehr lesen »