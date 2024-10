Sinsheim – Fußgängerin von Pkw erfasst – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet erfasste ein PKW-Fahrer am Donnerstagabend kurz nach 17 Uhr eine Fußgängerin in der Grabengasse. Der 83-jährige Hyundai-Fahrer war nach bisherigem Ermittlungsstand zuvor vom Weihergäßchen nach links in die Grabengasse eingebogen. Hierbei übersah der Senior eine 78-jährige Fußgängerin, welche durch den Zusammenstoß zu Boden fiel und schwere Verletzungen erlitt. Die Passantin wurde in einem kritischen Zustand durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen übernommen. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4111 melden.

