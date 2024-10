Otterstadt – Diebstahl aus Pkw

Otterstadt/Rhein-pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Freitag, gegen 00:00 Uhr, wurden zwei Täter durch Zeugen in der Lindenstraße dabei beobachtet, wie sie aus einem unverschlossenen Pkw diverse Gegenstände entwendeten. Anschließend flüchteten die beiden Täter auf Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen. Trotz eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer nicht mehr festgestellt werden. Unter anderem durch Hinweise der Zeugen konnte die Identität eines Täters, ein 31-jähriger Mann, ermittelt werden. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern noch an. Die Polizei rät, generell keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug aufzubewahren und ihren Pkw immer zu verschließen. Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail