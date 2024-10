Mannheim – Spatenstich für Neubau der Humboldtgrundschule

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Baubeginn der Humboldt-Grundschule wurde am Donnerstag (10. Oktober) mit einem Spatenstich gefeiert. Oberbürgermeister Christian Specht setzte im Beisein von Bildungsbürgermeister Dirk Grunert und BBS-Geschäftsführer Peter Doberass mit dem symbolischen Akt auch ein Zeichen für Mannheims ambitionierte Ziele beim Ganztagsschulausbau.

„Mit der Erweiterung der Humboldtschule entsteht die erste Ganztagsgrundschule in der Neckarstadt-West. Das ist ein wichtiger Schritt zu mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in diesem kinderreichen Stadtteil, in dem über zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner einen Migrationshintergrund haben“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht und ergänzt: „Wir haben den neuen Humboldt-Campus aus denkmalgeschütztem Schulhaus, modernem Erweiterungsbau und dem neuen Schulpark so angelegt, dass er außerhalb der Schulzeiten auch von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie von Sportvereinen genutzt werden kann. Das erhöht den Nutzen der Investition und wird in den gesamten Stadtbezirk ausstrahlen.“

Architektonischer Entwurf

Direkt neben dem denkmalgeschützten Schulhaus errichtet die Stadt Mannheim ein modernes Grundschulgebäude, das eine Mensa und zwei integrierte Einfeldsporthallen umfasst. Dieser Neubau bildet zusammen mit dem Bestandsgebäude einen attraktiven Campus, der außerhalb der Schulzeiten auch den Anwohnenden zur Verfügung stehen und die Aufenthaltsqualität im Quartier erhöhen wird. Die neuen Sporthallen können dank eines separaten Zugangs von Sportvereinen mit genutzt werden.

Weiterbauen und Wiedereinbinden des Solitärs der bestehenden Humboldtschule, sowie das Schließen der fehlenden Raumkanten, um den Stadtraum neu zu fassen, sind die Leitmotive des Entwurfs. Die Gebäudehöhen orientieren sich dabei an der bestehenden Nachbarbebauung. Der eingeschossige Verwaltungstrakt trennt die Bebauung in der Gärtnerstraße vom neuen Schulpark. Am Ende dieses Gebäudes bildet eine breite Freitreppe ein „grünes Klassenzimmer“, das durch die angrenzende Lernküche mit begehbarem Dach samt Kräutergarten sinnvoll ergänzt wird. Die bisher versiegelten Schulhofflächen werden umgestaltet, um ein abwechslungsreiches Spielangebot mit verschiedenen Spielinseln, umgeben von dem weitgehend erhaltenen Baumbestand, zu schaffen. Auch der Zugang zur neuen Grundschule wird über den Schulhof erfolgen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Neubau vervollständigt das nachhaltig geplante Bauprojekt. Damit wird unter anderem der Strom für die Lüftungsanlage der Schule und die Küche der Mensa gewonnen. Das setzt Maßstäbe für den zukünftigen Ganztagsschulausbau.

Zum Schuljahr 2027/28 soll der Schulbetrieb im vierzügigen Ganztag beginnen. Nach dem Auszug der Grundschule kann das Bestandsgebäude umfassend saniert werden. Damit dieser Zeitplan eingehalten werden kann, arbeiten bereits alle Beteiligten mit Hochdruck an der Realisierung. Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH wurde durch den Beschluss des Gemeinderates im Herbst 2023 mit der Baumaßnahme beauftragt und hat bereits mit den ersten Arbeiten begonnen. Den Planungen vorausgegangen war ein Architektenwettbewerb im Jahr 2022, den das Stuttgarter Büro LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei für sich entscheiden konnte.

„Dem denkmalgeschützten Altbau der Schule wird nun ein Gebäude an die Seite gestellt, das ihn auf Augenhöhe ergänzt. Das neue Schulgebäude wird mit architektonisch differenzierten Elementen sowohl in der Fassade als auch im Inneren überzeugen. So schaffen wir eine pädagogisch interessante Lernlandschaft für die Neckarstadt-West“, unterstreicht Peter Doberass, Geschäftsführer der BBS. „Die Neugestaltung des Außenbereichs ergänzt den Neubau und bietet den rund 450 Schülerinnen und Schülern viele Möglichkeiten zum Spielen und Toben. Das ist wesentlich für die Tagesstruktur im Ganztagsbetrieb.“

Meilenstein im Ganztagsschulausbau

Für Bildungsbürgermeister Dirk Grunert ist der Neubau ein Meilenstein in der Mannheimer Bildungslandschaft. „Viele Kinder in der Neckarstadt-West haben einen hohen Förderbedarf. Zahlreiche Menschen engagieren sich bereits seit vielen Jahren dafür, die Bildungssituation in der Neckarstadt-West zu verbessern. Mit dem Bau der Ganztagsgrundschule kommen wir nun einen entscheidenden Schritt voran. Darüber hinaus wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen bereits in zwei Jahren für die ersten Kinder in Kraft treten. Wir haben in Mannheim frühzeitig darauf reagiert und mittlerweile 13 Ganztagesgrundschulen eingerichtet – weitere, wie die Humboldtgrundschule, werden Stück für Stück folgen.“

Der Gemeinderat hat für den Neubau der Humboldt-Grundschule 55,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Eine Förderung des Bauprojekts wurde im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) beim Land beantragt. Die Förderhöhe in diesem Fall beträgt 70 Prozent der förderfähigen Kosten.

Quelle Stadt Mannheim