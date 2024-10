Mannheim – Internationaler Tag des Elektroschrotts – Vielfältige Angebote des Stadtraumservice

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 14. Oktober ist der Internationale Tag des Elektroschrotts. Aus diesem Anlass sensibilisiert der Stadtraumservice Mannheim die Bürgerinnen und Bürger für eine korrekte Entsorgung ihrer Elektroaltgeräte. In diesem Jahr legt der städtische Eigenbetrieb den Schwerpunkt auf die Entsorgung der kleinen Elektrogeräte und zwar vor allem auf Handys und Co. Mobiltelefone, Tablets und Laptops gehören zu den Kleingeräten, die in vielen Haushalten in Schubladen und Schränken verschwinden oder über die Mülltonne entsorgt werden. Dabei können sie kostenlos bei den Mannheimer Recyclinghöfen oder im Handel zurückgegeben werden. In den Hausmüll gehören sie auf keinen Fall. Wertvolle Rohstoffe wie Gold, Platin, Kupfer oder Aluminium gehen dabei verloren und gefährliche Stoffe wie Quecksilber, Blei oder Cadmium gefährden Mensch und Umwelt. Daher erweitert der Stadtraumservice Mannheim sein Rücknahmeangebot für Handys und Tablets und bietet einen Vortrag sowie ein Repair Café mit Infostand zum Thema Elektroschrott an.

Rücknahmesystem Freddybox für nachhaltiges Recycling

In Kooperation mit der Firma JuRec-IT Remarketing GmbH aus Landau stellt der Stadtraumservice Mannheim im Rathaus (E5), im Technischen Rathaus (Glücksteinallee 11) und beim Recyclinghof Im Morchhof 37 sowie dem der ABG in der Max-Born-Straße 28 die Freddybox auf – ein Rücknahmesystem für Mobiltelefone und Tablets. Die Bürgerinnen und Bürger können hier ihre alten IT-Geräte während der Öffnungszeiten abgeben.

Die Geräte werden anschließend nicht zerlegt, sondern zur Wiederverwendung aufbereitet und danach entweder lokal verkauft oder gespendet. Sind die Geräte zu stark beschädigt, werden sie zur Rohstoffrückgewinnung an einen angegliederten Entsorgungsfachbetrieb weitergegeben. Um seine persönlichen Daten muss sich keiner Sorgen machen. Das Unternehmen ist DEKRA-zertifiziert und bietet auf Wunsch ein Zertifikat über die ordnungsgemäße Löschung seiner persönlichen Daten an. Nähere Informationen gibt es unter www.freddy-datenfresser.de.

Vortrag in der Abendakademie Mannheim

Am Mittwoch 16. Oktober 2024, 12.30 bis 13.30 Uhr lädt der Stadtraumservice Mannheim zu einem Vortrag in der Abendakademie Mannheim ein. Der Titel lautet „Hinter den Kulissen: die Folgen des Smartphone-Booms”. Der Vortrag von Ralf Häußler, Vertreter der Organisation Handy-Aktion BW, zeigt auf, welche Probleme es entlang der Wertschöpfungskette von Smartphones gibt und was getan werden muss, damit diese fair und nachhaltig wird. Im Anschluss gibt es eine Fragerunde mit Diskussion.

Repair Café in der Mehrwert Arena Mannheim

Unter dem Motto reparieren statt wegwerfen, bietet der Stadtraumservice Mannheim in Zusammenarbeit mit der ChristusFriedenGemeinde am Samstag 19. Oktober 2024 ein Repair Café in den Räumen der Mehrwert Arena Mannheim, Im Morchhof 33 an. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr kann man defekte Elektrogeräte mitbringen und gemeinsam mit ehrenamtlichen Experten reparieren. Das gilt auch für Computer. Wer kommt, spart Geld, schont Ressourcen und leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, denn so wird vermieden, dass Geräte als Elektroschrott entsorgt werden. Zusätzliche Informationen zur richtigen Entsorgung von Elektroaltgeräten gibt es auf www.mannheim.de unter dem Suchbegriff „Elektroaltgeräte”.