Mannheim – Haltestelle Paradeplatz ab 14. Oktober nach Gleiserneuerung und barrierefreiem Ausbau wieder in Betrieb

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit neuen Gleisen und barrierefrei ausgebaut gehen die beiden Bahnsteige am westlichen Teil der Haltestelle Paradeplatz am Montag, 14. Oktober 2024, wie geplant wieder in Betrieb. In rund drei Monaten hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in diesem Bereich sechs Weichen, vier Kreuzungen, eine Vierfach-Kreuzung und 270 Meter Gleis gebaut. Neben den Gleisbauarbeiten wurde die unterirdische Infrastruktur erneuert. Nun tritt die Baumaßnahme in ihre fünfte und finale Phase ein.

In der fünften Bauphase sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Doch die Fahrgäste sollten davon kaum beeinträchtigt werden, wenn die Stadtbahnen wie geplant ab dem 14. Oktober wieder am Paradeplatz halten können.

In den vergangenen Wochen seit der Streckenfreigabe wurden die Bahnsteige auf einer Länge von knapp 60 Metern auf ein Niveau von 30 Zentimeter angehoben. Auf diese Weise können Fahrgäste künftig über die gesamte Länge der Bahnsteige stufenlos in die Stadtbahnen einsteigen.

Ein taktiles Blindenleitsystem wurde installiert und der Bereich rund um die Haltesteige so gepflastert, dass er sich optisch nahtlos in die Pflasterung der Planken einfügt. Für mehr Schatten wurden Baumscheiben hergestellt. Die Bäume werden nach den Bauaktivitäten gepflanzt.

In der Bauphase 5 werden neue Dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) installiert sowie Fahrgastunterstände und Ticket-Automaten aufgestellt. Außerdem werden noch letzte Pflasterarbeiten durchgeführt. Dafür sind auch Nachtarbeiten notwendig. Die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben. Die rnv informiert die Anlieger rechtzeitig im Vorfeld. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Mitte November vorgesehen.

Alle Informationen zur Baumaßnahme gibt es unter www.rnv-online.de/paradeplatz.