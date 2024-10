Mannheim – Barrierefreier Umbau der Haltestelle „Blumenau” in der Straße „Viernheimer Weg”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit neuen Gleisen und barrierefrei ausgebaut gehen die beiden Bahnsteige am westlichen Teil der Haltestelle Paradeplatz am Montag, 14. Oktober 2024, wie geplant wieder in Betrieb. In rund drei Monaten hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in diesem Bereich sechs Weichen, vier Kreuzungen, eine Vierfach-Kreuzung und 270 Meter Gleis gebaut. Neben ... Mehr lesen »