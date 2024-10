Ludwigshafen – Radweg entlang der Von-Kieffer-Straße wird sicherer gemacht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Radweg in der Von-Kieffer-Straße zwischen Rheingönheim und Gartenstadt wird in der Zeit von Mitte bis Ende Oktober 2024 stellenweise umgestaltet, um die Sicherheit für Radfahrende zu erhöhen. Die Maßnahme sieht vor, dass zwischen Ortseingang Gartenstadt und Dhauner beziehungsweise Schlesier Straße Radfahrende künftig im Schutz eines Verkehrsleitelements sicher auf die Fahrbahn geführt werden. Auf der Fahrbahn wird durch eine Fahrbahnmarkierung ein Schutzstreifen angelegt, der Radfahrenden eine definierte Verkehrsfläche zuweist. Durch die angepasste flachere Radwegführung wird auch der Wechsel von der Fahrbahn auf den Radweg aus Gartenstadt in Richtung Rheingönheim für Radfahrende angenehmer gestaltet. Aktuell endet der Geh- und Radweg ohne Weiterführung auf der Fahrbahn.

“Durch die neue Situation kann zudem eine bislang asphaltierte Fläche entsiegelt und neu bepflanzt werden”, freut sich Bau- und Umweltdezernet Alexander Thewalt und zeigt sich zufrieden, dass der Wunsch des Ortsvorstehers Andreas Rennig zur Verbesserung des Radweges nun umgesetzt wird.

Quelle Stadt Ludwigshafen

