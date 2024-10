Ludwigshafen – Gregory Scholz, MdL zum Pflegetag Rheinland-Pfalz am 10. Oktober 2024

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. “Den vielen Pflegekräften in Rheinland-Pfalz spreche ich meinen Dank und höchste Wertschätzung für ihre tägliche, unermüdliche Arbeit aus. Gerade in der Zeit des demografischen Wandels gewinnt die Pflege immer weiter an Bedeutung. So ist eine dauerhafte Sicherung von Fachkräften mit die Grundlage für den Dienst an den Menschen, die Pflege und Hilfe bedürfen. Die in der Pflege tätigen Personen, auch bei uns in Ludwigshafen, leisten eine sehr wichtige soziale Arbeit. Für dieses wertvolle Engagement sollten wir alle sehr dankbar sein”, so Gregory Scholz, Mitglied des Landtages und Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Vorderpfalz.

Foto Quelle-Sylviane Brauer