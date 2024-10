Ludwigshafen – Abweichender Betrieb wegen Kerweumzug in Maudach

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar.

Aufgrund des Kerweumzugs in Maudach werden am Samstag, 12. Oktober, die Maudacher Straße, Bergstraße und Breite Straße zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr gesperrt.

Die von der Sperrung betroffene rnv-Buslinie 76 wird in dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen über die K13 umgeleitet. Die Haltestellen Maudach Ortseingang, Maudach Gemeindehaus und Maudach Ortsmitte entfallen. Die BRN-Haltestelle Maudach Süd in Höhe der Schweigener Straße dient als Ersatzhaltestelle.

Aufgrund mangelnder Umleitungsmöglichkeiten halten die Busse der rnv-Linie 73 an den jeweiligen Sperrstellen und warten, bis der Umzug diese passiert hat.

Quelle RNV Foto MRN News Archiv

