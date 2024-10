Landau – Wegen des Fests des Federweißen – Wochenmarkt in Landau wird auf Alten Meßplatz verlegt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Freitagmorgen (11.10.2024) wurden an drei Schulen (Goetheschule, Carl-Bosch-Gymnasium und Gräfenauschule) in Ludwigshafen Drohschreiben aufgefunden. Experten des Landeskriminalamtes analysierten die Schreiben. Im Ergebnis ist nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen auszugehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die grundsätzlich dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung ... Mehr lesen »