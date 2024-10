Landau – „Klimaschutz durch Radverkehr“- Stadt Landau baut Radweg entlang des Nordrings – Zusätzlicher Kreisverkehr am Knotenpunkt Nordring/Westring kommt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Landau will wichtige Verbindungen für den Radverkehr weiter verbessern und setzt aus diesem Grund ab der kommenden Woche die nächste Maßnahme aus dem Förderpaket „Klimaschutz durch Radverkehr“ um. Dabei entsteht wie bereits angekündigt und im Mobilitätsausschuss beschlossen ein neuer Radweg entlang des Nordrings zwischen den Kreuzungen An 44/Am Kronwerk und Haardtstraße/Ostring. Am Knotenpunkt Nordring/Westring wird für einen besseren Verkehrsfluss außerdem ein Kreisverkehr gebaut. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres weitgehend abgeschlossen sein. Während der Bauzeit wird der Nordring streckenweise halbseitig gesperrt. Eine Durchfahrt ist weiterhin möglich. Neben dem Markieren eines Radschutzstreifens auf rund 800 Metern Länge werden im Zuge der Baustelle Parkplätze von der Fahrbahn in den Seitenbereich des Nordrings verlegt. Bestehende Gehwege werden dafür neu gepflastert und angrenzende Grünflächen vergrößert. Die Fahrbahndecke im Nordring wird vollständig saniert, ebenso rund 240 Meter der Fahrbahndecke in der angrenzenden Haardtstraße. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 580.000 Euro. Davon werden rund 90 Prozent über das Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ finanziert. PS: Wer sich alle Maßnahmen aus dem Förderpaket „Klimaschutz durch Radverkehr“ inklusive der Ideen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern noch einmal ansehen möchte, wird auf der städtischen Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de fündig.

Quelle: Stadt Landau