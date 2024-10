Heidelberg-Kirchheimer Weg ab Montag, 14. Oktober, in Richtung Kirchheim nicht befahrbar – Ausbau und Erneuerung des Margot-Becke-Rings geht in die zweite Hälfte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf der ehemalige US-Fläche Patton Barracks im Stadtteil Kirchheim entsteht mit dem Heidelberg Innovation Park (hip) ein neues Quartier für Innovationen aus den Bereichen IT, KI, Digitales und Lebenswissenschaften. Um den hip weiter erschließen zu können, müssen die Flächen an das bestehende Abwasser- und Stromnetz angeschlossen werden. Zeitgleich wird der südliche Teil des Margot-Becke-Rings (ehemals Mörgelgewann) hin zum hip seit Herbst 2023 ausgebaut.

Auch der Kirchheimer Weg ist von den Bauarbeiten betroffen. Wie zum Start der Bauarbeiten angekündigt, muss der Kirchheimer Weg in der zweiten Hälfte der Bauarbeiten erneut für zwei Monate gesperrt werden. Das war bereits zum Start der Bauarbeiten im Winter 2023 der Fall. Ab Montag, 14. Oktober 2024, ist der Kirchheimer Weg für zwei Monate in Richtung Kirchheim nicht befahrbar. Für die Dauer der Sperrung gibt es zwei Umleitungen. Ziel ist, den umgeleiteten Verkehr nach Kirchheim besser zu verteilen. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

• Aus Richtung Innenstadt („Media Markt“) kommende Verkehrsteilnehmende werden über Rudolf-Diesel-Straße und Speyerer Straße umgeleitet.

• Eine weitere Umleitung führt vom Kirchheimer Weg über den hip (nach der Durchfahrt unter der Brücke erste Straße rechts) zum Carl-Friedrich-Gauß-Ring und über den Harbigweg nach Kirchheim.

• Wer mit dem Rad unterwegs ist, wird über den hip und den Harbigweg umgeleitet.

• Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen die gegenüberliegende Straßenseite.

Stand der Bauarbeiten: Kanalbau ist fertig / Straßenarbeiten beginnen

Der Kanalbau ist abgeschlossen. Dafür war im vergangenen Winter unter dem Kirchheimer Weg eigens ein Stollen gegraben worden, um die Verkehrseinschränkungen zu minimieren. Im Herbst 2024 starten nun die Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche. Diese werden in einer zweiten Sperrung ausgeführt, weil die Fahrbahnsanierung im Kreuzungsbereich zeitgleich mit den Straßenarbeiten im Margot-Becke-Ring stattfinden muss. Das geht in Summe schneller als bei zwei getrennten Baumaßnahmen und spart Kosten aufgrund der genutzten Synergien.

Der provisorische Asphalt im Kreuzungsbereich wird zunächst abgefräst. Dann starten die finalen Straßenbauarbeiten: Gehwege werden erneuert, eine neue Ampelanlage wird aufgestellt. Die Kreuzung Margot-Becke-Ring/Kirchheimer Weg wird mit einem Blindenleitsystem und mit Roll- und Tastborden für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ausgestattet. Neue Grünflächen werden angelegt. Darüber hinaus wird die Sperrung des Kirchheimer Weges genutzt, um über das Bauprojekt hinaus Asphaltsanierungen von Teilflächen durchzuführen und somit eine erneute Sperrung des Kirchheimer Weges möglichst lange hinauszuzögern.

Das Bauprojekt, das im November 2023 begann, dauert rund zwei Jahre. Die Fertigstellung ist im Herbst 2025 geplant. Über die gesamte Bauzeit besteht für den Margot-Becke-Ring (ehemals Mörgelgewann) eine Vollsperrung. Finanziert wird das Bauprojekt über das städtische Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete.