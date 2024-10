Germersheim – Offerta in Karlsruhe – die Südpfalz präsentiert sich

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 26. Oktober bis 3. November präsentiert der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. gemeinsam mit den Verbandsgemeinden und Städten die Besonderheiten des Landkreises Germersheim auf der Verbrauchermesse „offerta“ in Karlsruhe. Druckfrisch erhältlich ist der Winterflyer mit den Advents- und Weihnachtsmärkten sowie aktuellen Veranstaltungen. Die überarbeitete Wanderbroschüre Südpfalz mit Tourenvorschlägen im Bienwald, den Rheinauen sowie dem Bellheimer Wald und mit Entdeckertouren und Spazierwegen liegt ebenfalls bereit. Der Erlebnisführer Südpfalz mit Tourentipps, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie einer Übersicht von Winzern und Hofläden im Landkreis Germersheim gibt Inspirationen für einen Ausflug in die Südpfalz und ist ebenso kostenlos erhältlich wie die Radkarte Südpfalz sowie verschiedene Freizeitkarten der Städte und Verbandsgemeinden aus dem Landkreis Germersheim. Südpfälzer Weine gibt es beim Wein- und Sektgut Rosenhof aus Steinweiler. Die Hofmetzgerei Kerth aus Kandel-Minderslachen bietet frische Pfälzer Hausmacher Wurst- und Schinkenspezialitäten. Auf der Aktionsfläche präsentieren sich am ersten Wochenende der Abenteuerpark FunForest aus Kandel und am 2. November ist Museumstag der Verbandsgemeinde Jockgrim.

Am ersten Sonntag, 27. Oktober, 16 Uhr, gibt es ein besonderes musikalisches Erlebnis. Der Shanty Chor „Sailorsing“ des SG Stern Mercedes Benz / Daimler Truck Wörth/Germersheim präsentiert sich unter der Leitung von Sabine Deutsch Seemannslieder auf der Hauptbühne. Zu finden ist der Landkreis Germersheim in Halle 1, Stand A.04. Die Messe ist vom 26. Oktober bis 3. November täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zum Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. unter www.suedpfalz-tourismus.de.