Böhl-Iggelheim – Raubüberfall auf Supermarkt

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zwei unbekannte männliche Täter betraten am Donnerstagabend (10.10.2024, kurz vor 21 Uhr) kurz vor Ladenschluss einen Supermarkt Am Schwarzweiher und gaben vor, eine Tafel Schokolade kaufen zu wollen. Nachdem die Kassiererin die Kasse öffnete, sprühte einer der Täter unvermittelt Reizgas in das Gesicht der Kassiererin. Unmittelbar danach griffen beide Täter in die geöffnete Kasse und entnahmen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Täter flüchteten anschließend. Durch die Tat wurde die Kassiererin leicht verletzt. Die Täter waren männlich und zwischen 16 und 18 Jahren alt. Ein Täter war komplett schwarz bekleidet, der andere Täter trug graue Bekleidung.

Wer hat die Tat beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.