Worms – Erneute PKW-Brände im Stadtgebiet

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Mittwochabend kam es im Zeitraum zwischen 21:00 – 00:30 Uhr erneut zu PKW-Bränden im Wormser Stadtgebiet. Zunächst wurde ein in Vollbrand stehender PKW durch mehrere Anrufer auf dem Parkplatz des ansässigen Tennisvereins gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Wormser Polizei und Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf einen zweiten, in unmittelbarer Nähe geparkten PKW, übergeschlagen. An den beiden Fahrzeugen, einem Ford und Mercedes Benz, entstand durch das Feuer ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wenige Stunden später, gegen 00:30 Uhr, meldeten Anwohner der Kürfürstenstraße in Worms einen ebenfalls in Vollbrand stehenden Mercedes Kastenwagen. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Wormser Feuerwehr gelöscht. In beiden genannten Fällen wurde durch die Kriminalpolizei eine Spurensuche durchgeführt.

Seit dem 23.09.2024 wurden im Wormser Stadtgebiet an nunmehr fünf Tatorten insgesamt 12 Fahrzeuge durch Feuer beschädigt. Die Maßnahmen laufen gebündelt im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens beim Fachkommissariat K41 der Kriminalinspektion Worms zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt als Brandursache an den Fahrzeugen auszuschließen, sodass von vorsätzliche Brandstiftung auszugehen ist und ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann. Im Rahmen der genannten Taten entstand bislang ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.