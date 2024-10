Worms – Erlebnis-Shopping in Worms Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Mantelsonntag – Herbstmarkt der Frauenverbände, Allerheiligenmarkt & Autoausstellung – Einzelhändler können bis 16. Oktober ihre Angebote einreichen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Erlebnis-Shopping hoch vier gibt es am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, in der Wormser Innenstadt: Dann lädt die Stadt gemeinsam mit dem Einzelhandel zum Aktionswochenende rund um den verkaufsoffenen Mantelsonntag ein. Traditionell lassen sich die Einzelhändler einiges einfallen, um die Besucher zum Shoppen zu animieren. Aber nicht nur für Shoppingbegeisterte wird etwas geboten: Am Römischen Kaiser findet eine Autoausstellung statt und alle Kinder kommen auf dem parallel stattfindenden Allerheiligenmarkt auf ihre Kosten. Nicht zu vergessen der Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt, bei dem neben tollen Handwerks Arbeiten auch allerlei selbstgemachte Leckereien angeboten werden. Entlang der Kämmererstraße, sowie am Parmaplatz und Am Römischen Kaiser laden Wormser Schausteller und Winzer zum Schlemmen und Verweilen ein. Von der klassischen Bratwurst, Pommes Spezial bis zu Zuckerwatte und gebrannten Nussvariationen locken gastronomische Anbieter. Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms präsentiert sich mit Unterstützung von „museum live“, dem museumspädagogischen Programm der Wormser Museen, am Parmaplatz mit einer Mal- und Bastelstation sowie Glitzertattoos und natürlich allerlei Infos rund um die anstehenden Veranstaltungen.

Aktionen & Angebote der Einzelhändler

Auch in diesem Jahr lassen sich die Wormser Einzelhändler wieder attraktive Angebote und Aktionen für den verkaufsoffenen Sonntag einfallen. Noch bis zum 16. Oktober können die Einzelhändler der Kultur und Veranstaltungs GmbH per E-Mail an artur.kiefel@kvg-worms.de mitteilen, auf welche Angebote und Aktionen sich Shoppingbegeisterte freuen dürfen. Die eingereichten Angebote werden dann sowohl auf der Website zum Mantelsonntag als auch in lokalen Medien veröffentlicht.

Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt

Am Samstag, 26. und Sonntag, 27. Oktober veranstalten die Wormser Frauenverbände ihren traditionellen Herbstmarkt auf dem Obermarkt. Bereits zum 21. Mal bieten verschiedene Institutionen in herbstlich dekorierten Holzbuden ihre liebevoll gestalteten Handarbeiten und selbstgemachten Köstlichkeiten an. Von warmen Socken über stimmungsvolle Dekorationen bis hin zu selbstgemachten Marmeladen, Chutneys und anderen Leckereien reicht das bunte Angebot. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt. Der Erlös des Herbstmarktes kommt gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen in Worms zugute.

Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche

Von Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 3. November, findet der beliebte Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche statt. An Allerheiligen, Freitag, 1. November, bleibt der Markt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen geschlossen. Mit Kinderkarussell, Imbissbuden und Ständen mit süßen Leckereien ist für jeden etwas dabei.

Zur Historie „Mantelsonntag“

Der Mantelsonntag blickt auf eine lange Historie zurück. So wurde dieser Tag vor Jahrhunderten geschaffen, um der Landbevölkerung den Einkauf von Winterbekleidung in der Stadt zu ermöglichen. Diese konnte auf Grund ihrer landwirtschaftlichen Betriebe und den damit einhergehenden Verpflichtungen nicht während der Woche in die Stadt zum Einkaufen kommen. Traditionell findet der Mantelsonntag am Sonntag vor Allerheiligen statt, an dem man den neuen Mantel dann ausführen konnte.

Mantelsonntag am 27. Oktober

Öffnungszeiten der Geschäfte: 13 bis 18 Uhr

