Speyer – Wie sag ich’s meinem Kind?! -Online-Fortbildung am 4. November will dazu beitragen, in schwierigen Situationen die richtigen Worte zu finden

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Krankheit, Sterben und Tod von Mensch und (Haus-)Tier, Trennungen, Scheidungen, Umzug, Arbeitslosigkeit und vieles mehr können das Leben schlagartig beeinflussen. Für Eltern, Großeltern und Pädagogen in Kindertagesstätten und Schulen stellt sich dann oft die Frage, wie sie mit Kindern und Jugendlichen darüber am besten reden können.

„Auf dem Hintergrund der eigenen Ängste und Grenzen dann mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, erscheint für viele eine Mammutaufgabe”, berichtet Kerstin Fleischer, Referentin für Hospiz- und Trauerseelsorge im Bistum Speyer. Deshalb bietet sie in Kooperation mit Thomas Stephan, Abteilungsleiter Lernkultur und Schulseelsorge, am Montag, 4. November 2024, von 18.00-21.00 Uhr eine Online-Veranstaltung an.

Mittels praktischer Anregungen, aber auch durch Anteile von Selbstreflexion soll es in dieser Veranstaltung darum gehen, Halt und Orientierung für diese Gesprächssituationen zu erhalten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Informationen und Anmeldung (bis zum 28.10.2024) bei:

Referat Hospiz- und Trauerseelsorge

Webergasse 11

67346 Speyer