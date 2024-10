Sandhausen – Sandhäuser Kerwe 2024

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ortskern verwandelt sich in buntes Festgelände / Welde Bier mit Jubiläum

Für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in Sandhausen ist die Kerwe das Fest der Fest. Nun steht sie vor der Tür und zieht vier Tage lang, von Samstag bis Dienstag, 12. bis 15. Oktober, nicht allein die Sandhäuser in ihren Bann.

Neben dem traditionellen Kerweumzug, der Trauung der Kerweschlumpel, dem großen Vergnügungspark der

Schaustellerinnen und Schausteller steht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum an – seit 20 Jahren braut die Welde-Brauerei aus Plankstadt das No. 1 Slow Beer Pils aus eigens angebautem und gemeinschaftlich geernteten Sandhäuser Aromahopfen pünktlich zur Kerwe.

Für kulinarische Genüsse sorgen die Sandhäuser Vereine ebenso wie die lokale Gastronomie, während am

verkaufsoffenen Sonntag die Geschäfte zum Bummeln einladen oder kreative Vielfalt bei der 42.

Hobbykünstlerausstellung in der Turn- und Festhalle präsentiert wird.

Kurzinfo:

Sandhäuser Kerwe

Samstag, 12. Oktober, bis

Dienstag, 15. Oktober 2024

Im Herzen Sandhausens, rund um den Festplatz

Kleegartenstraße

69207 Sandhausen

Quelle Gemeinde Sandhausen