Sandhausen – Halbfinalpaarungen im bfv-Rothaus-Pokal 2024/25 stehen fest

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.10.2024 gegen 18:00 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 271 in Dackenheim verletzt. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die B271 in Fahrtrichtung Grünstadt. Als der vor ihr vorausfahrende VW T-Roc verkehrsbedingt in Höhe Weisenheimerstraße bremsen musste, konnte sie aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand nicht ... Mehr lesen »