Rhein-Pfalz-Kreis – SCHAPPO 2024: Proben für die Aufführungen der Siegerensembles laufen – Noch Karten erhältlich

Rhein-PfalzKreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Sie haben die Jury überzeugt, nun möchten sie auch das Publikum für sich gewinnen: Die drei Siegerensembles des diesjährigen Amateur-Theaterwettbewerbs SCHAPPO des Rhein-Pfalz-Kreises befinden sich mitten in den letzten Vorbereitungen für ihre Aufführungen im

Carl-Bosch-Haus in Maxdorf, wo sie ab der kommenden Woche zu sehen sind.

Kulturliebhaber sollten sich das nicht entgehen lassen: Noch sind für das Spektakel Karten erhältlich.

Bereits zum sechsten Mal hatte der Kreis Amateurtheater aus der Metropolregion Rhein-Neckar eingeladen, sich mit einem ihrer Stücke für dieses Wettspiel zu bewerben. Eine Fachjury wählte aus zwölf Bewerbungen drei gleichberechtigte Siegerensembles aus, die nun ihre Darbietungen dem Publikum präsentieren: Das „Theater ImPuls“ aus Mannheim führt „Biografie: Ein Spiel“ am Freitag, 18. Oktober, auf; „Zu viel Jamal“ aus Heidelberg zeigt „In-between, Dazwischen“ am Samstag, 19. Oktober, und „Frogs on Stage“ aus Jockgrim

führt „Die Monsterinsel“ am Freitag, 25. Oktober, auf. Die Aufführungen beginnen jeweils um

20 Uhr und finden alle im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf statt.

Die Preisverleihung findet am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr statt. Dabei werden die Schauspieler Max von Pufendorf und Alexis Bug erwartet, die an diesem Abend mit ihrem neuen Programm Premiere feiern und den Zuschauerpreis vergeben werden. Ragna Pitoll, festes Mitglied des Ensembles des Nationaltheaters Mannheim, wird die Jury vertreten. Für musikalische Akzente sorgen die Musikerinnen von „Jazzabella“.

Karten zu den Aufführungen und dem Finale sind im Palatinum Mutterstadt an der Kasse, telefonisch (06234/92 70 50) oder online (www.palatinum-mutterstadt.de) für jeweils 8 Euro erhältlich.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis