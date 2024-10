Neustadt/Weinstraße – Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag (08.10.2024) wurde der Polizei ein Hinweis auf eine verdächtige Person an einer Schule in der Abteistraße gemeldet. Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst und gehen jedem Hinweis nach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein unbekannter Mann gegen 07:45 Uhr einen Schüler auf dem Schulgelände der Integrierten Gesamtschule Gartenstadt in ausländischer Sprache ... Mehr lesen »