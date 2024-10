Mauer – 38-jährige Polin wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am 04.10.2024 wurde eine polnische Staatsangehörige in Aschaffenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die dortige Polizei vorläufig festgenommen. Diese hatte sich in Mauer als Pflegekraft ausgegeben und den Zugang zum Anwesen der Geschädigten zum Diebstahl eines Pkw sowie 750,00 Euro Bargeld genutzt. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Beschuldigte verdächtig ist, im gesamten Bundesgebiet in derselben Art und Weise zahlreiche Taten begangen zu haben. Beamte der Kriminalpolizei Heidelberg haben die Beschuldigte daraufhin in Bayern übernommen und nach Heidelberg gebracht, wo auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Die Beschuldigte wurde sodann in eine Justizvollzuganstalt verbracht.

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Verfahren in Stuttgart (2), Heilbronn, München II, Hamburg, Münster, Oldenburg, Bonn, Detmold und Essen anhängig, in denen jeweils der Verdacht besteht, dass die Täterin die Beschuldigte ist. Sämtliche Verfahren wurden durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Übernahme angefordert, um ein bundesweites Sammelverfahren durchzuführen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.