Mannheim – Viel Zirkus am Jugendhaus Waldpforte

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 14. bis 18. Oktober 2024 finden im Zirkuszelt auf dem Gelände des Jugendhauses Waldpforte, Waldpforte 67, 68305 Mannheim, die mittlerweile 5. Mannheimer Zirkustage statt. Schüler*innen aus zwei Klassen der Alfred-Delp-Schule haben die Möglichkeit, eine Woche lang unter Anleitung von professionellen Trainer*innen der Zirkusfamilie Riedesel an einem Zirkus-Mitmach-Projekt teilzunehmen und verschiedene Artistik-Disziplinen kennenzulernen. Am Freitag, dem 18. Oktober 2024, um 15 Uhr präsentieren die beteiligten Schulklassen dann in einer öffentlichen Galavorstellung im Zirkuszelt auf dem Jugendhaus-Gelände ihre erlernten Darbietungen. Ergänzt wird die Abschlussvorstellung der Schulprojektwoche durch einige Nummern der Kinder- und Jugendzirkusschule „Trolori” der Jugendförderung des Fachbereiches Jugendamt und Gesundheitsamt. Junge Menschen mit Einschränkungen sind herzlich willkommen. Bei Fragen zum Zugang und zu barrierefreier Nutzung wenden sie sich bitte an das Jugendhaus Waldpforte unter jugendhaus.waldpforte@mannheim.de oder telefonisch: 0621/293184920.

Der Eintritt zur Galavorstellung ist kostenlos.