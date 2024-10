Mannheim – VfR hilft Vincent und Paul

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Rasenspieler nahmen an einem Benefizspiel zugunsten der zwei Brüder teil

(mk) Als der VfR Mannheim am vergangenen Dienstagabend zum Benefizspiel bei der TSG Rheinau antrat, stand der Fußball nicht im Vordergrund. Stattdessen richtete sich der Fokus auf die zwei kleinen Brüder Vincent und Paul, die sich beide noch im Babyalter befinden und im vergangenen Monat ihre Mutter Natascha verloren haben. Ziel dieses Abends war es, die Familie zu unterstützen und Spenden zu sammeln. Folgerichtig wurde am Eingang zur Sportanlage eine Spendendose positioniert.

Der emotionale Höhepunkt des Abends fand bereits vor dem Anpfiff statt. VfR-Sportdirektor Hakan Atik sowie Teamkapitän Gianluca Korte hielten eine kurze Ansprache und überreichten der Familie zwei Schecks. Während der eine vom Gesamtverein ausgestellt wurde, kam der andere direkt von der ersten Mannschaft. Begleitet vom Applaus des Publikums nahm die Familie die beiden Schecks entgegen. Den Anstoß zum Spiel durften schließlich die zwei kleinen Kinder durchführen.

In den folgenden 90 Minuten entwickelte sich ein lockeres Duell. Beide Teams gingen zwar engagiert zu Werke, verzichteten allerdings auf eine ruppige Spielweise. Auf fußballerischer Ebene machte sich die höhere individuelle Klasse des VfR bemerkbar, dennoch ließ der ambitionierte A-Ligist ebenfalls seine Qualitäten aufblitzen und konnte auch die eine oder andere Offensivaktion für sich verbuchen. Eine knappe halbe Stunde war gespielt, da markierte Andrew Wooten, nach einem Eckball, das 1:0 aus VfR-Sicht (29.). Isaac Okwubor erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (43.). Okwubor war auch am 3:0 beteiligt. Dieses Mal legte der 19-jährige Mittelstürmer präzise für den eingewechselten Abdullah Uzunhasanoglu auf (52.). Groß war der Jubel auf Rheinauer Seite, als Yazan Elmousa, aktuell Top-Torjäger der Mannheimer Kreisklasse A1, nach einem Querpass im Strafraum zum Abschluss kam und den Anschluss herstellte (59.). In der verbleibenden halben Stunde erzielte der VfR drei weitere Treffer: Manfred Osei Kwadwos strammer Abschluss schlug aus spitzem Winkel im langen Eck ein (65.), Akin Ulusoy vollendete einen Freistoß aus zentraler Position ansehnlich (67.), und Gianluca Korte verwertete einen Eckball per Kopf zum 6:1-Endstand (89.).

Doch an diesem Abend war der Fußball lediglich das Nebenprodukt einer wesentlich wichtigeren Sache. Der VfR Mannheim wünscht Vincent und Paul sowie der gesamten Familie maximale Kraft für die anstehenden Zeiten.

Steno:

TSG Rheinau: Belykh, Rensch, Scalia, Clausen (46. Uguz), Mallmann (46. Gutjahr), Zimmermann (46. Beier), Achstetter (Stoltz), Mayer (46. Tesker), Leandro Antos (46. Maslowski), Jakubith, Elmousa

VfR Mannheim: Bisinger, Denefleh, Bozic, Olabige (46. Corrado), Korte, Ulusoy, Gummel (66. Marx), Kwadwo (46. Pander), Okwubor, Wooten (46. Uzunhasanoglu), Hofer

Tore: 0:1 Wooten (29.)

0:2 Okwubor (43.)

0:3 Uzunhasanoglu (52.)

1:3 Elmousa (59.)

1:4 Kwadwo (65.)

1:5 Ulusoy (67.)

1:6 Korte (89.)

Schiedsrichter: Felix Jendritza

Quelle – VfR Mannheim e.V.