Mannheim – Auf zur „TRAU“® – Hochzeit mit Segen 19. und 20. Oktober – Katholische und Evangelische Kirche mit gemeinsamem Stand „Hochzeit mit Segen“ bei Hochzeitsmesse in der Maimarkthalle – Mit Armband-Aktion

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Evangelische und Katholische Kirche Mannheim sind wieder dabei, wenn am 19. und 20. Oktober die Hochzeitsmesse „TRAU“ von 10 bis 17 Uhr ihre Türen öffnet. Mit einem ökumenischen Stand, Infomaterial und einer besonderen Aktion laden sie mit dem Motto „Hochzeit mit Segen“ gemeinsam in der Maimarkthalle am Stand Nr. 33 ein.

Armbänder mit Trauspruch für den Lieblingsmenschen

Paare können aus schön gestalteten Armbändern mit Trausprüchen eines auswählen und es symbolisch ihrem Lieblingsmenschen ums Handgelenk legen. Sozusagen ein Vorgeschmack auf das Trauritual. Dazu gibt es Getränke, etwas zu Knabbern und viel Gelegenheit für Gespräche über Liebe, Zukunftspläne, die Möglichkeiten rund um kirchliche Trauung und das queere sowie quersensible „Ja-Wort“ im kirchlichen Kontext. Für alle, die mehr über eine Hochzeit mit Segen erfahren möchten, steht ein Glas Sekt bereit, um direkt auf eine gemeinsame Zukunft anzustoßen.



Quelle

schu /dv (Bild: Torte: depositphotos// Armbänder: ekma.de/de Vos)