Ludwigshafen – Klar und gestärkt in die zweite Lebenshälfte – Zweiteiliger Online-Workshop für Frauen am 6. und 20.11.24

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsam mit den Gleichstellungstellen der Stadt Frankenthal und des Rhein-Pfalz-Kreises lädt die Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus Frauen in der Lebensmitte zu einem zweiteiligen Online-Workshop am 6. und 20. November 2024 ein. Referentin Sonja Hachenberger wirft mit den Teilnehmerinnen einen Blick auf das bisherige Leben und entwickelt Perspektiven für die zweite Lebenshälfte. Schlaflose Nächte, Brain Fog, Erschöpfung. Da denken wir an mental load, zu viel Leistungsdruck in der Arbeit und Stress in der Familie – oder sind das vielleicht schon die ersten Anzeichen einer hormonellen Umstellung? In der Mitte des Lebens sollten Frauen körperliche und mentale Veränderungen nicht mehr einfach ignorieren, sondern sich fragen: Was genau brauche ich für mein weiteres Leben? Sonja Hachenberger, Trainerin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Biographiearbeit, blickt mit den Teilnehmerinnen auf ihre Biografien zurück und fragt nach den individuellen Lebensthemen: Was ist mir wichtig? Wie will ich leben? Und wie komme ich dahin? So wird es neben Reflexion im Workshop auch konkret um die Umsetzungsmöglichkeiten gehen. Die Online-Workshops finden am 6. und 20. November jeweils von 19 Uhr bis 21:30 Uhr statt und kosten 40 Euro. Um eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org wird gebeten. Für den Online-Workshop wird ein virtueller Konferenzraum von MS Teams genutzt. Der Link wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet.

Quelle

Bild: pixabay/Anastasiya Badun